El Col·legi de Periodistes planteja la venda d'un dels seus immobles per «salvar» l'entitat del tancament

El Col·legi de Periodistes ha convocat aquest dimarts una Assemblea General Extraordinària amb caràcter d'urgència per al 6 de juliol, en què es decidirà sobre la venda d'un dels immobles que l'organització té a l'edifici de la seu central de Rambla Catalunya. "En les últimes setmanes hem estudiat diferents mesures per intentar salvar el Col·legi del tancament i per garantir la seva viabilitat, sinó, no podria continuar", ha dit aquest dimarts a l'ACN el degà del Col·legi, Joan Maria Morros. L'assemblea debatrà la venda de l'immoble entre d'altres mesures per intentar eixugar un deute que aquest any s'ha incrementat gairebé mig milió d'euros per l'aturada de les activitats i el tancament dels quioscs que el Col·legi té en concessió.

Amb la venda d'aquest pis de Rambla de Catalunya número 10, que no acull activitat del Col·legi, l'entitat "eixugaria" el mig milió d'euros de deute que preveu sumar aquest any. De cara a l'any vinent, gestionarien els comptes amb un deute de 900.000 euros, l'habitual dels últims anys i que l'entitat "redueix de mica en mica cada any".

No és la primera vegada que el Col·legi de Periodistes ven un dels seus immobles per tal de sobreposar-se a circumstàncies econòmiques adverses.

Morros aposta per un replantejament del Col·legi, aprofitant els moments de canvi, que permeti l'entitat ser viable econòmicament sense dependre dels ingressos dels quioscos que tenen al centre de Barcelona, i que sense turistes, representen una important falta d'ingressos.