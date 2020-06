Facua actuarà contra Tous per manca d'informació

L'organització de consumidors Facua engegarà «accions» contra Tous, el ministeri de Consum i les autoritats autonòmiques després que l'Audiència Nacional hagi obert la porta a reobrir la causa en estimar parcialment el recurs de Consujoya.

L'alt tribunal ha considerat que existeixen «indicis racionals de fets que, en cas de resultar acreditats, podrien ser constitutius de delictes d'estafa i publicitat enganyosa». Els consideren, però, «insuficients» per continuar la investigació penal.

Arran de la decisió, que revoca el sobreseïment definitiu i acorda que aquest sigui provisional, l'organització ha anunciat que emprendrà «accions» perquè les seves pràctiques, «malgrat que no són una infracció penal, podrien vulnerar la legislació».

A través d'un comunicat, Facua posa damunt de la taula la possible «vulneració de la legislació» per part de l'empresa. Considera que la interlocutòria de l'AN posa de manifest la «deficient informació que Tous proporciona als consumidors» en el referent al farciment de les joies, i el fet que l'empresa, malgrat que no diu res «que no sigui veritat», omet una part «rellevant» de la informació.

L'Audiència Nacional va confirmar la setmana passada l'arxiu de la causa oberta contra Tous en la qual s'investigava si la companyia havia venut joies amb farcit de material no metàl·lic, tot i publicitar-com si fossin íntegrament d'or o plata. Ja al gener el jutge instructor Santiago Pedraz va arxivar la investigació, però aquesta confirmació arriba després que al març una associació d'usuaris i consumidors de joies –Consujoya– recorregués la decisió davant la sala penal.

Ja aleshores, el jutge, després de prendre declaració en qualitat de investigades a les persones jurídiques Tous ja Applus Laboratories, va arxivar la denúncia de la Fiscalia pels delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i corrupció en els negocis, al no trobar en els fets indicis d'infracció criminal.

Ara, segons indica la compa-nyia, i com han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, l'Audiència Nacional ha arxivat la causa sobre la qual va resoldre Pedraz i ha descartat que s'hagi comès cap delicte. «La companyia ha manifestat al llarg de tot el procés la seva confiança en la justícia i l'agraïment al suport i fidelitat dels seus consumidors», afirma l'empresa manresana en un comunicat.