La Mesa del Congrés rebutja la comissió d'investigació sobre González i els GAL amb els vots de PSOE, PP i Vox

La Mesa del Congrés ha rebutjat la comissió d'investigació sobre Felipe González i els GAL amb els vots del PSOE, PP i Vox. Només Unides Podem ha votat a favor d'admetre a tràmit la iniciativa sol·licitada per ERC, JxCat, la CUP, PNB, EH Bildu i BNG. La Mesa ha rebutjat la comissió d'investigació tot i que l'informe dels lletrats de la cambra baixa deia que sí es podia fer una comissió d'investigació sobre la qüestió. Tanmateix, els serveis jurídics del Congrés rebutjaven la compareixença de l'expresident del govern espanyol a la comissió d'Interior, tal com havia demanat EH Bildu.

El vicepresident de la Mesa i diputat d'En Comú Podem Gerardo Pisarello ha lamentat la decisió en roda de premsa al Congrés. "El Congrés dels Diputats no pot ser utilitzat com un mur per protegir l'opacitat de ningú, es digui Felipe González o Juan Carlos de Borbó".

La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha denunciat que es tracta d'un "veto polític" de la Mesa, "en contra del criteri dels lletrats". "No es fonamenta en cap criteri jurídic", ha dit. Aizpurua ha explicat que reclamaran que es creï la mateixa comissió al Senat i també la compareixença al Congrés dels tres exministres d'Interior en l'època de González -José Barrionuevo, José Luis Corcuera i Juan Alberto Belloch- així com l'exsecretari d'estat Rafael Vera i l'exmagistrat Baltasar Garzón. "No permetrem que fets tan greus quedin impunes", ha afirmat.

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha criticat la decisió i el fet que PSOE, PP i Vox ni tan sols hagin permès que la decisió l'adopti el ple del Congrés, com en altres comissions. "Em sembla que hi ha raons suficients i a més que la ciutadania hi té dret", ha dit.

També el líder de Més País, Íñigo Errejón, que ha recordat que "no és de país del primer món que ens haguem d'assabentar d'informacions per mitjans estrangers, i per això el nostre país es deu una discussió normalitzada sobre si tenim la maduresa necessària per reobrir casos del nostre passat".