Montull ingressa a la presó de Brians 2 per complir la condemna de set anys i mig pel cas Palau

Jordi Montull, exnúmero 2 del Palau de la Música, ha ingressat aquest dilluns a la tarda a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), per començar a complir la pena de set anys, sis mesos i 15 dies que li va imposar el Tribunal Suprem pel 'cas Palau'. L'exmà dreta de Millet ha arribat a dos quarts de set i l'acompanyava la dona, la filla i l'advocada. Montull, igual que Fèlix Millet i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, tenia fins dijous que ve per ingressar en un centre penitenciari, segons va imposar l'Audiència de Barcelona.

Fa unes setmanes, durant el confinament, el Suprem va condemnar Millet a 9 anys i 8 mesos de presó, Jordi Montull, a 7 anys, sis mesos i 15 dies; i Daniel Osàcar, a 3 anys i mig, per malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig de capitals. Tots van dipositar la fiança imposada, se'ls tenen embargats els béns i han comparegut tantes vegades com han estat requerits.

Segons consta en la resolució, es té en compte la seva edat (84, 77 i 84 anys respectivament) així com les patologies acreditades que presenten per estendre el termini de deu dies que indica el Reglament Penitenciari fins ara, que ja s'ha superat la desescalada pel coronavirus. És a dir, no se'ls considera en condicions d'eludir l'ingrés a presó ni per edat ni per malaltia ni per la pandèmia. I, per tant, desestima la petició de suspensió de la pena sol·licitada per Montull i Osàcar de suspendre l'ingrés de presó per raons de salut, ja que a presó també poden ser tractats mèdicament, i fins i tot, sobre el risc de contraure el coronavirus, el tribunal diu que també tenen risc fora de presó.

Per la seva banda, Millet i Osàcar encara no han ingressat a presó. Tots dos van demanar suspendre l'ingrés mentre es tramitava el recurs d'empara al Tribunal Constitucional i l'indult al govern espanyol, però l'Audiència de moment no ha suspès l'ordre d'ingrés.

Fonts del Departament de Justícia han indicat que Montull ha ingressat a la presó de manera voluntària i ha detallat el procediment que segueix un reu quan entra en un centre penitenciar. En el marc de les precaucions que es prenen per la pandèmia del coronavirus, els funcionaris de vigilància li fan un primer control de temperatura per verificar després la seva identitat i fer-li un escorcoll personal i de les seves pertinences. Les mateixes fonts indiquen que les presons catalanes es troben en fase dos de desconfinament, que preveu un període de quarantena de set dies per als nous ingressos com a mesura de prevenció. Durant aquest temps, els reus es mantenen aïllats de la resta d'interns per evitar contagis.

Més tard, els professionals sanitaris visiten l'intern i decideixen on quedarà ubicat, amb prevalença dels criteris sanitaris. En aquest cas, Jordi Montull ha quedat ingressat a la infermeria. A posteriori, l'equip de tractament s'entrevista amb l'intern per decidir la inclusió en el grup que correspongui.

El Reglament penitenciari fixa un màxim de 5 dies per al procediment d'ingrés, que es poden ampliar per motius de seguretat o sanitaris.

Pel que fa a la classificació inicial, la junta de tractament del centre penitenciari té un termini de dos mesos per fer una proposta a partir de l'estudi del cas que faci un equip multidisciplinar. La classificació inicial pot ser en primer, segon o tercer grau. El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima té 2 mesos més per resoldre el cas a partir de la proposta de la junta de tractament.