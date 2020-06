Nissan manté el centre de recanvis del Prat, on treballen 110 persones

Nissan es proposa iniciar el 30 de juny el període de consultes per negociar el tancament de les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental), però ha anunciat alhora que mantindrà actiu el centre de recanvis del Prat, que dona feina a unes 110 persones i el seu futur era incert fins ara.

Nissan ha explicat que ha comunicat avui tant al comitè d'empresa europeu com als comitès de Nissan a Barcelona que «d'acord amb la legislació, la companyia començarà d'aquí a una setmana, el proper dia 30, el procés de consulta amb el comitè designat pels comitès d'empresa locals». D'aquesta manera, Nissan dona una setmana de termini als sindicats per elegir els seus representants, que en les últimes setmanes han advertit a la companyia que no s'asseuran a negociar res més que la continuïtat d'aquestes tres plantes, en les quals treballen unes 2.900 persones.