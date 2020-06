Pequín augmenta els testos fins a un milió al dia i el nombre de nous casos baixa

Pequín continua augmentant la seva capacitat per fer testos per contenir el brot de coronavirus a la capital, els nous contagis del qual van baixar ahir per primera vegada de la desena, i ha aconseguit que els seus laboratoris puguin ja analitzar fins a un milió de mostres al dia.

La capacitat per fer testos s'ha duplicat en els últims dies amb l'arribada a la ciutat de personal sanitari i laboratoris mòbils procedents d'altres províncies que poden analitzar fins a 230.000 mostres diàries. No obstant això, la capacitat d'anàlisi dels laboratoris continua sent considerablement inferior a les mostres diàries recollides, que ascendeixen en l'actualitat a prop de 500.000 al dia.

Amb la realització de test de grup conjunts, que incorporen cinc mostres en una sola anàlisi, Pequín pot testar fins a un milió de persones al dia. Si el resultat grupal és negatiu, no hi ha perill. En cas que un test amb cinc mostres doni positiu, cal fer de nou l'anàlisi a les cinc persones d'aquest grup per determinar quina és la infectada.