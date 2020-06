Catalunya no registra cap mort per covid-19 en les últimes 48 hores

Les funeràries catalanes no han reportat cap nova mort per covid-19 a Catalunya en les últimes 48 hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Això manté la xifra global de víctimes en 12.523. A banda, s'han detectat 156 nous casos positius testats (73 més) i la xifra total puja a 70.773. D'entre les víctimes, 6.835 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari, 4.091 ho han fet en una residència i 794 al domicili, mentre que les no classificades per falta d'informació són 803. Fins ara hi ha hagut 4.134 persones ingressades greus, sis més que en les últimes 24 hores, i actualment en són 60, la mateixa xifra que en el balanç de dimarts.

De moment, les funeràries no han comunicat cap mort corresponents al dilluns 22 de juny ni tampoc al dimarts 23 de juny, tot i que són unes dades que poden variar en els pròxims dies quan es reporti més informació. El 21 de juny n'hi va haver una, i el dia 20, sis més. Pel que fa a la retrospectiva de positius, el dia 23 se'n van declarar 27, el dia 22, 60 nous casos, i el dia 21, 28.

En les residències de gent gran, hi ha 14.937 casos confirmats, tretze més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 797 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 29 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, ha pujat de 46 persones en un dia, fins a les 39.419.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.235 persones, entre positius i sospitosos, 2.338 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.319 en residències, 281 en domicilis i 297 no classificats; a la zona metropolitana nord hi ha 2.885 morts, 1.570 en hospitals i sociosanitaris i 1.046 en residències, a banda de 127 no classificats i 142 en domicilis. La xifra total de morts a la regió metropolitana sud és de 2.338. D'aquests, 1.422 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 771 en residències, 95 en domicilis, i 50 no estan classificats.

A la Catalunya Central es mantenen amb 1.567 persones mortes registrades (721 en hospitals i sociosanitaris, 514 en residències, 215 no classificats i 117 en domicilis) i a Girona hi ha 805 morts (356 en hospitals, 244 en residències, 129 en domicilis i 76 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, s'han registrat fins ara 399 morts, dels quals 253 en hospitals i centres sociosanitaris, 121 en residències, 12 en domicilis i 13 més no classificats; mentre que a Lleida continuen amb 209 morts en total, 131 en hospitals i sociosanitaris, 59 en residències, dotze no classificats i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, tretze en hospitals i sociosanitaris, set en residències, vuit no classificats i dos en domicilis; mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 45 defuncions, 25 en hospitals i sociosanitaris, vuit en residències, nou en domicilis i tres sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 19.164 de confirmats. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 17.305, i a la metropolitana sud, 13.124. A la Catalunya Central són 6.446 els confirmats. A Girona hi ha 7.073 positius. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.194 persones amb coronavirus confirmades, mentre que a Lleida n'hi ha 3.060. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 466 casos confirmats, i a les Terres de l'Ebre continuen amb 335.

D'entre tots aquests, Barcelona ciutat registra 3.697 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord en tenen amb 3.625, mentre que a l'àrea metropolitana n'hi ha 3.025. A la Catalunya Central segueixen amb 1.693 residents confirmats i a Girona amb 1.651. A les residències del Camp de Tarragona hi ha un total de 499 casos positius confirmats, i Lleida continuen amb 587. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, es mantenen amb 85 casos confirmats a les residències, mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 16.