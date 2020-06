Els EUA registren més de 35.000 nous contagis en un sol dia

La pandèmia de coronavirus continua desbocada als Estats Units, on dimarts es van registrar més de 35.000 nous casos en tot el país, la xifra més elevada en un sol dia des de finals d'abril i el tercer registre més alt des de l'inici de la pandèmia. A mesura que els EUA van reobrint la seva economia, el nombre de casos augmenta en més de 20 estats, principalment al sud i l'oest. Un dels estats més afectats és el de Texas, amb més de 5.000 casos només dimarts, seguit d'Arizona, amb 3.600 nous contagis.

L'elevat nombre de casos és el resultat de l'empitjorament de les condicions en gran part del país, així com l'augment de les proves, però aquestes per si soles no expliquen la pujada. «Sento que ens estem movent en la direcció equivocada i ens estem movent ràpid», va dir l'alcalde de Houston, Sylvester Turner. Durant el primer pic del virus a l'abril, les proves van ser escasses i molts nord-americans que van contreure el virus no van aparèixer en els recomptes oficials.

Suspensió de la marató de Nova York



La pandèmia ha portat també a suspendre una de les proves atlètiques més destacades del món. La marató de Nova York, la més freqüentada del calendari esportiu internacional i que estava prevista per l'1 de novembre, ha sigut cancel·lada a causa de la Covid-19, ha explicat l'organització.

«Els organitzadors de la prova, en associació amb l'ajuntament de la ciutat de Nova York, han pres la decisió de cancel·lar la marató més gran del món a causa de les preocupacions relacionades amb el coronavirus per a la salut i la seguretat dels corredors, espectadors, voluntaris, treballadors i els socis i comunitats que donen suport a aquest esdeveniment», informa Efe.

Els indicadors econòmics preveuen també que la contracció als EUA serà la més destacada des de la Gran Depressió. L'FMI preveu ara que l'economia dels EUA es reduirà un 8% aquest any abans d'expandir-se un 4,5% el pròxim any.