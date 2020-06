El Govern espanyol està disposat a allargar els ERTO fins al setembre

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va afirmar ahir en declaracions a Telecinco que el seu executiu està disposat a allargar els ERTO fins al setembre però que té la «mirada llarga» sobre la possibilitat d'ampliar la mesura fins a final d'any en cas de rebrot.

Després de les reunions dels últims dies, la ministra va assegurar que les negociacions avancen i les parts «estem molt a prop» d'un acord per fer l'ampliació fins al setembre. «Tenim la mirada llarga i la fem extensiva fins a final d'any» perquè «tant de bo no passi res i tot vagi bé, però el govern està preavisat per a qualsevol reacció que haguem d'adoptar de manera immediata».

Segons Díaz, les negociacions de les últimes hores han permès avançar molt en l'acord que el govern espanyol vol portar al Consell de Ministres el pròxim divendres. «Crec que estem molt a prop i que estem avançant», va dir, malgrat que va demanar «un cop més» als agents socials que «es comprometin amb el seu país» i facin possible l'entesa.

Per la seva banda, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, es va mostrar «convençuda» que «abans de dimarts que ve», 30 de juny, l'executiu assolirà un acord per allargar els ERTO. La pròrroga d'aquest mecanisme acaba en una setmana i el ministeri de Treball està en plenes negociacions amb sindicats i patronal. En roda de premsa ahir, Montero ha dit que l'executiu «no tindrà problema a convocar una reunió extraordinària» del Consell de Ministres per poder aprovar l'acord que es pugui produir.

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, confia que els sindicats pactaran amb el govern espanyol i la patronal la pròrroga dels expedients de força major. Pacheco va dir que estan «bastant a prop» de l'entesa i va apel·lar a la responsabilitat de la patronal, a qui va demanar que renunciï a «tenir arbitrarietat unilateral» sobre els ERTOs. Segons el sindicalista, les condicions de flexibilitat sobre les reincorporacions dels treballadors afectats s'han de pactar en un acord general i no han de dependre de la voluntat de l'empresa.

El 58,5% de les empreses que han fet un ERTO creuen que tendiran a reduir la plantilla en els propers mesos per l'impacte de la crisi del coronavirus, mentre que entre les que no han aplicat cap expedient aquest percentatge baixa fins al 23,1%, segons un estudi elaborat pel Consell General d'Economistes i el Consell General de Col·legis Oficials de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials d'Espanya.