La Moncloa preveu tornar a l'estat d'alarma si hi ha més rebrots

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va assegurar ahir que si els rebrots de coronavirus s'agreugen l'executiu es planteja «decretar l'alarma en una part del territori, si no és a tot». «Tant de bo no ho haguem de fer, però serem contundents per protegir la salut. Arribat el moment, el Govern tornarà a donar senyals de responsabilitat», va afirmar Calvo. Amb tot, la vicepresidenta va dir que 12 dels rebrots actius a Espanya «estan controlats», i que el país es troba «en una situació» que entra «dins del que és previsible», per la qual cosa no caldria tornar a recórrer a l'estat d'alarma.