El PP revalidarà la majoria absoluta a Galícia i el PNB tornarà a guanyar a Euskadi, segons el CIS

El PP tornaria a guanyar per majoria absoluta les eleccions a Galícia i el PNB seria de nou el partit més votat a Euskadi, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). El baròmetre fet públic aquest dimecres sobre el resultat electoral dels comicis autonòmics gallecs i bascos, que tindran lloc el 12 de juliol, dibuixen un escenari similar al de les eleccions del 2016 amb alguns matisos. L'actual president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, obtindria el 46% dels vots amb entre 40 i 42 escons -actualment ja té majoria absoluta amb 41-. A Euskadi, el partit del lehendakari Íñigo Urkullu es veuria reforçat i passaria de 28 escons a entre 31 i 34 amb el 40,8% de l'estimació de vot. Els socialistes bascos, socis de govern del PNB, també surten reforçats i se situarien com a tercera força, per davant de Podem, amb el 15,2% dels vots i entre 11 i 13 escons. EH Bildu es mantindria com a segona força més votada però amb un menor percentatge de vots. N'obtindria el 19% amb entre 16 i 18 escons quan va obtenir-ne el 21,3% i 18 escons a les anteriors eleccions.

Podem obtindria el mateix percentatge de vots, el 14,9%, amb entre 11 i 12 diputats. La coalició electoral PP+Cs se situaria en última posició amb gairebé la meitat dels vots que van obtenir els populars el 2016 en solitari. Es quedarien amb el 5,9% dels vots i entre 3 i 6 escons, quan el PP en va tenir 9 amb el 10,2% dels vots fa dos anys.

Urkullu tornaria a necessitar el suport d'un altre partit per governar, previsiblement el PSE, amb qui ja governa.

Feijóo surt reforçat

Mentre que la coalició amb Cs empitjora resultats, Feijóo en solitari -que va rebutjar fer una coalició amb la formació d'Inés Arrimadas- els iguala. El líder del PP gallec aconseguiria revalidar la majoria absoluta un cop més amb un percentatge lleugerament inferior -el 2016 va obtenir el 47,56% dels vots i el CIS pronostica el 46%- però amb una forquilla d'escons pràcticament igual.

Els socialistes gallecs milloren resultats amb un 19,5% dels vots i entre 16 i 18 escons quan les últimes eleccions en van obtenir el 17,87% dels vots amb 14 diputats. El BNG també augmenta i se situa en tercera posició amb un 16,8% dels vots i entre 12 i 14 diputats (en tenia 6 amb el 8,33% dels vots) mentre que Galícia En Comú-ANOVA Mareas s'enfonsa a la quarta posició amb el 7,2% dels vots i entre 4 i 6 diputats.