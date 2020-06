Sánchez reivindica el llegat de Felipe González i justifica que el Congrés no investigui Joan Carles de Borbó

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dimecres el llegat de Felipe González i ha justificat que el Congrés no investigui ni la seva suposada relació amb els GAL ni tampoc les suposades irregularitats del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, assenyalat per la Fiscalia. Segons el president espanyol el poder legislatiu "no es pot atribuir el paper de jutge i de fiscal". Sánchez ha fet aquestes afirmacions en resposta a ua pregunta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha denunciat la "impunitat galopant" de la Casa Reial i de l'expresident del govern espanyol.

Sánchez ha assegurat que "ningú és impune en aquest país" i ha demanat deixar treballar la justícia "sense interferències", però ha reivindicat la figura de Felipe González, que al seu entendre en els seus prop de 14 anys de govern va fer "una modernització sense precedents del sistema de salut pública, pensions, la integració d'Espanya a Europa" i va ser "un dels grans modernitzadors de l'Espanya democràtica".

Rufián ha negat que no existeixi aquesta "impunitat". "La realitat és tossuda i el desmenteix", perquè a l'Estat hi ha "un rei que viu en un palau pagat per tots que no ha votat ningú, amb un cunyat a la presó, un pare perseguit per la justícia internacional pels negocis amb sàtrapes saudís, i la lluna de mel pagada pel seu pare i empresaris afins".

"I vostès veten que es pugui investigar aquesta institució opaca", ha dit Rufián, però "això no és sentit d'Estat, sinó de la impunitat". "Que passarà quan es publiqui qui era l'elefant blanc del 23-F?", ha preguntat.

A més ha recordat que a l'Estat "hi va haver un grup parapolicial que assassinava a les ordres del govern". "Hi ha informacions fora o vostès que ho tenen a mà veten la investigació".