El comitè de TV3 critica que la cadena intenti «blanquejar» Pujol

El comitè de TV3 va reclamar ahir la renovació «urgent» del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), quan fa 8 mesos de l'aprovació de la nova llei que regula l'ens públic. Els representants dels treballadors responsabilitzen els partits del Govern de la demora, per entendre que volen ajornar el canvi fins després de les eleccions catalanes «per raons de control polític».

El comitè lamenta, a més, les diverses «trifulgues» d'aquests partits que afecten l'activitat a TV3, des de l'ús del plató del FAQS «per a actes de partit» (la irrupció dels diputats de JxCat al plató per saludar el president Torra i la utilització dels camerinos), a «l'intent de blanqueig» de la figura de Jordi Pujol.

«L'esforç fet per a la programació de servei durant la pandèmia de la covid-19 s'ha vist interferit per la utilització governamental dels mitjans», sentencia el comitè en el seu comunicat. Les diferències entre els partits «s'han instal·lat en la programació amb episodis penosos», afirmen, amb els exemples de la polèmica per la presència de diputats de Junts per Catalunya al plató del FAQS durant l'entrevista al president, o l'aparició de Jordi Pujol en més d'un espai informatiu quan «no s'ha fet encara cap programa a fons sobre el cas de corrupció» de la seva família.

El comitè de la televisió autonòmica també posa sobre la taula «la polèmica pel cas Rosell» i l'emissió retallada del documental de Víctor Lavagnini, la dimissió del director corporatiu d'Esports enmig de tot plegat i «el malestar creixent de la gent del seu departament per la davallada d'una àrea que no es refà de la pèrdua de drets esportius».

Encara sobre la programació, els representants dels treballadors entenen que la prevenció del covid-19 «dificulta la represa» de la telenovel·la, però sostenen que cal apostar «pel manteniment d'una línia de producció que és necessària i viable, amb l'afegit de la dinamització que aporta al sector d'actors i guionistes».

Finalment, la plantilla torna a qüestionar la reincorporació d'Andreu Joan Martínez, director d'Estratègia i Recursos Humans, després de la seva sortida «precipitada» del departament d'Interior. Consideren que Martínez ha «paralitzat» qüestions estratègiques: «Es bloqueja el pla de renovació de plantilla i no es dona resposta a les propostes del comitè sobre la regulació del teletreball. I el Pla d'Igualtat continua pendent d'acord», detallen.