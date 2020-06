La incògnita dels negatius que tornen a donar positiu

? De cara al futur, Manel Jovells es mostra preocupat per la baixa immunitat que sembla que han assolit els infectats després de superar la malaltia, i per les circumstàncies d'un possible rebrot. Explica que una persona pot ingressar per coronavirus, anar-se'n a casa ja amb PCR negatiu. Després fer-se una fractura i que se li torni a fer la prova abans de la intervenció quirúrgica i doni negatiu. Fer la convalescència i continuar sent negatiu. Però un dia fa una febreta per una infecció d'orina o una altra cosa, se li fa la PCR i surt positiva, amb símptomes més lleus. «Aquesta situació de persones que han negativitzat i tornen a ser positius sorprèn els professionals. Amb la grip no ho mirem, i potser passaria el mateix si ho féssim». També voldria saber per què amb persones similars sembla que l'agressivitat del virus és diferent. «Per això és important apostar per la recerca com estem fent», diu.