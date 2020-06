Millet ingressa a Brians 2 per complir la condemna de 9 anys i 8 mesos de presó pel «cas Palau»

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha ingressat a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), poc abans de les set de la tarda d'aquest dijous, quan es complia el termini màxim per entrar al centre penitenciari per complir la pena de nou anys i vuit mesos que li va imposar el Tribunal Suprem pel 'cas Palau'. Dilluns va entrar a la mateixa presó Jordi Montull, exnúmero 2 del Palau, i aquest dijous a les 5 de la tarda ha entrat l'extresorer de CDC Daniel Osàcar. Millet ha arribat amb ambulància, que l'ha introduït directament a l'aparcament de la presó, i la premsa que l'esperava no li ha pogut veure la cara.

A finals d'abril, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència de l'Audiència de Barcelona pel 'cas Palau' i va condemnar Fèlix Millet a 9 anys i 8 mesos de presó, Jordi Montull a una pena de 7 anys, sis mesos i 15 dies, i a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a 3 anys i mig de presó per delictes com malversació de fons públics, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig de capitals.

L'Audiència de Barcelona va desestimar fa uns dies el recurs de súplica de Millet mentre es resol la petició d'indult que ha fet al govern espanyol, com havia demanat la seva defensa. La defensa de Millet va demanar suspendre l'execucío de la seva condemna mentre no es resolgui una petició d'indult presentada al govern espanyol. L'Audiència de Barcelona ho desestima i considera que les malalties que la defensa explica que pateix el seu client "no són un impediment per al seu ingrés a presó".

Segons la seva defensa, Millet té una malaltia "greu i irreversible amb progressió a l'empitjorament" i amb dependència de terceres persones, tot i que admet que la seva vida no corre perill a curt termini. Expliquen que pateix "ceguera sobrevinguda" en el 98% d'un ull i en el 70% de l'altre. El tribunal, però, conclou que "els informes mèdics no revelen que el penat pateixi una malaltia greu amb patiments incurables" ni que aquestes "comportin un risc vital". Per al tribunal, "no existeix cap base per afirmar que la vida del condemnat pot córrer perill vital" per estar a la presó.

A partir d'ara, els funcionaris de vigilància realitzen un primer control de temperatura a la persona que ingressa a presó, verifiquen la seva identitat, i li fan un escorcoll personal i de les seves pertinences. Els professionals sanitaris visiten l'intern i decideixen on quedarà ubicat, amb prevalença dels criteris sanitaris. En aquest cas, Millet ha quedat ingressat a la infermeria. L'equip de tractament s'entrevista amb l'intern per decidir la inclusió en el grup que correspongui.

El reglament penitenciari fixa un màxim de 5 dies per al procediment d'ingrés, que es poden ampliar per motius de seguretat o sanitaris. Durant l'emergència sanitària els centres penitenciaris de Catalunya es troben en fase 2 de desconfinament. En aquesta fase de la desescalada es preveu un període de quarantena de 7 dies per als nous ingressos com a mesura de prevenció. Durant aquest temps, les persones que ingressen a presó es mantenen aïllades de la resta d'interns per evitar contagis.

La junta del tractament del centre penitenciari té un termini de dos mesos per fer una proposta de classificació inicial de la persona interna, a partir de l'estudi del cas que faci un equip multidisciplinar. La classificació inicial pot ser en 1r, 2n o 3r grau. El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima té 2 mesos més per resoldre el cas a partir de la proposta de la junta de tractament.