Calviño competirà amb dos ministres més per la presidència de l'Eurogrup

La vicepresidenta Nadia Calviño competirà amb els ministres de Finances de Luxemburg, Pierre Gramegna, i d'Irlanda, Pascale Donohoe, en la cursa per substituir el portuguès Mario Centeno en la presidència de l'Eurogrup. Els tres, que pertanyen a les tres principals famílies polítiques europees, van anunciar la seva candidatura ahir, l'últim dia del termini. Els tres candidats van reivindicar la voluntat d'unir els estats de la zona euro en un moment clau per afrontar la crisi. El luxemburguès i l'irlandès buscaran els suports com a opcions que poden fer de «pont» entre el nord i el sud, mentre que Espanya defensa ocupar una «responsabilitat» que mai no ha tingut.

Després que Centeno anunciés la seva dimissió com a ministre de Finances de Portugal i, per tant, que no optaria a la reelecció com a president de l'Eurogrup, els noms de Calviño, Gramegna i Donohoe ja van ser els que van sonar amb més força per substituir el portuguès en un càrrec que és compatible amb el de ministre de Finances.