El col·legi Sant Josep de Navàs rep un guardó a nivell europeu

El col·legi Sant Josep de Navàs ha estat escollit el guanyador a nivell català del Premi Europeu de Prevenció de Residus gràcies a la campanya «Let's celebrate a zero waste Christmas».

Aquesta iniciativa, creada per 6 escoles de Catalunya, Finlàndia, Itàlia, França, Romania i Bulgària, va néixer amb l'objectiu de fomentar un Nadal més sostenible d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Cada escola va redissenyar un objecte nadalenc: l'arbre i les decoracions, la taula i els menús nadalencs, el calendari d'advent, el pessebre, i els regals, i en comparteixen idees i resultats amb un vídeo comú amb un follet que es passeja per cada escola explicant com celebrar un Nadal sense residus. El premi s'ha atorgat a criteri d'un jurat europeu independent que ha valorat les accions dutes a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), tenint en compte criteris d'originalitat de les propostes, el seu caràcter innovador, l'adaptabilitat a altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.

La Fundació Espigoladors ha estat l'altra entitat catalana distingida per aquest jurat europeu, en aquest cas com a finalista per la iniciativa «#Elmenjarnoesllença», un reconeixement als «herois i heroïnes» de l'aprofitament alimentari, una eina educativa i de sensibilització per fomentar la participació activa d'infants i joves en la recerca de solucions per fer front al malbaratament. La iniciativa inclou un concurs en dues categories: la infantil comporta la creació d'un conte il·lustrat, i la juvenil suposa crear un vídeo exposant una solució pràctica per reduir el malbaratament alimentari. En total hi van participar 1.485 infants i joves. A més s'han fet 492 tallers a diferents municipis i escoles, per sensibilitzar 11.956 infants i joves de 6 a 17 anys.

Des de Catalunya es van nominar tres candidats més: l'empresa KH Lloreda, el Ceip Artur Martorell de Badalona, i l'Institut Català de la Salut de Castelldefels.