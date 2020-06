El Congrés aprova el suplicatori de Borràs i deixa el seu futur a mans del TS

La diputada al Congrés per JxCat Laura Borràs, ahir a Madrid

El ple del Congrés va aprovar ahir a porta tancada el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat favorable a concedir el Suplicatori del Suprem per investigar la portaveu de JxCat, Laura Borràs. Ho va fer amb els vots de PSOE, PP, Podem, Vox i Cs. JxCat i PNB hi van votar en contra i ERC, CUP, Bildu i BNG no van participar en la votació.

El resultat va ser 293 sí, 14 no i 5 abstencions. El futur de Borràs queda ara en mans de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que presideix Manuel Machena, que la investigarà per suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental pel fraccionament de contractes durant la seva època com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Un cop aprovat el Suplicatori, el Reglament de la cambra estableix que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, comunicarà en un termini màxim de vuit dies el resultat al president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes.

El Suprem estarà obligat a comunicar al Congrés les interlocutòries i sentències que es dictin i que afectin Borràs. A partir d'aquest moment la Sala Segona del Suprem, presidida per Manuel Marchena, podrà citar Borràs com a investigada pels delictes que li atribueixi i obrir una causa penal que podria acabar en judici.

Els diputats van votar després d'escoltar la presidenta de la Comissió de l'Estatut del Diputat, Begoña Nasarre, i Laura Borràs, que va prendre la paraula per defensar-se en la mateixa línia de la carta que va enviar aquest dimecres al vespre als 350 diputats, on denunciava que s'han vulnerat els terminis processals i els demanava que no fessin un «vot preconcebut».

Mireia Vehí, de la CUP, va justificar no haver votat sobre el suplicatori de Borràs per no avalar «ni la corrupció» ni la «guerra bruta».