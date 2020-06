El Govern treballa per ampliar la paga de compensació per a personal de neteja, Protecció Civil, Bombers i Mossos

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que l'executiu està treballant per aplicar una compensació econòmica a altres col·lectius que han lluitat a primera línia contra la covid-19. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', ha concretat que s'estudia per al personal de neteja, de Protecció Civil, Bombers i Mossos. "Estem negociant quina ha de ser la millor fórmula. Creiem que també han de tenir una gratificació", ha afegit tot recordant que ja s'ha aplicat per al personal sanitari.

D'altra banda, Budó no ha garantit que les residències de gent gran puguin sortir de la fase 3 aquest estiu i ha apostat per "flexibilitzar la normativa" perquè puguin rebre visites de familiars però amb "totes les garanties".

Budó ha afirmat que el Govern no té la certesa d'una possible segona onada de la covid-19 però que sí en té "sospites" tenint en compte el que està passant a altres països. En cas que els rebrots no es puguin controlar, la també consellera de la Presidència ha apuntat que en comptes de tancar "el país sencer" potser s'ha de fer una cosa més de "microcirurgia", és a dir, confinar per territoris.

Pel que fa a la situació de les residències de gent gran, la portaveu ha apostat per "repensar el model" i no ha garantit que aquest equipaments puguin sortir de la fase 3 aquest estiu. Budó ha assenyalat que en el cas de rebrot a residències, com la de Lleida, sembla que l'origen han estat les visites i ha apostat per trobar "l'equilibri" i avançar perquè els residents puguin tenir visites dels seus familiars i "flexibilitzar la normativa" però fer-ho amb "totes les garanties".

Segons la portaveu, el Govern no s'ha plantejat el retorn de la gestió de les residències al Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies i ha considerat que s'ha de donat cobertura des de l'àmbit de la salut tenint en compte el col·lectiu que hi viu.

Malgrat les diferències en les estratègies dels socis de l'executiu, Budó ha defensat que el Govern ha de ser capaç d'aïllar-se del "soroll" dels partits per centrar-se en la gestió de la crisi i ha posat en valor la "capacitat del Govern a l'hora de prendre decisions". "En la gestió de la pandèmia hem anat tots a la una", ha resumit.