Sánchez convalida amb el suport del PP el decret de la «nova normalitat»

El Congrés dels Diputats va aprovar el decret que regula la «nova normalitat» per àmplia majoria amb el suport de PP, Cs, PNB, Més País i els regionalistes. Els grups independentistes catalans van votar en contra de la iniciativa de l'executiu de Pedro Sánchez.

El text inclou mesures que busquen d'evitar una nova expansió del coronavirus cop superada la pitjor etapa de la pandèmia i estableix, entre d'altres, que cal mantenir una distància interpersonal d'1,5 metres, l'ús obligatori de mascareta si no es pot respectar, fer proves PCR a tots els sospitosos i controls als aeroports. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar que és un decret «essencial» per continuar mantenint el virus sota control. El text es tramitarà com a projecte de llei.

El ministre de Sanitat va assegurar que són «mesures necessàries, proporcionades, elaborades amb la participació de les CCAA» i, per tant, amb «un alt grau de consens».