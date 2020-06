Espanya vol un acord «sense risc» a la UE per reobrir les fronteres

La portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar ahir que Espanya exigirà un acord d'obertura de fronteres de tots els països de la Unió Europea «sense risc per a la salut i la seguretat». Així ho va afirmar Montero en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari.

La ministra va explicar que el més important és que tots els països europeus aconsegueixin posar-se d'acord per identificar i homogeneïtzar tots els paràmetres que regiran l'entrada de persones en territori europeu i les mesures i controls de seguretat que es desenvoluparan.

Des de l'executiu espanyol es considera «imprescindible» que hi hagi un acord a nivell europeu, per la qual cosa insta a aconseguir-lo «aviat». «Espanya exigeix que hi hagi un acord de tots els països membres, de manera que no hi hagi cap risc per a la salut ni per a la seguretat», va explicar la ministra, que confia que les negociacions aconsegueixin donar fruit abans de l'1 de juliol –és a dir, dimecres vinent–, data en la qual es preveu obrir les fronteres per al trànsit internacional que marqui la Unió Europea.

D'altra banda, la UE preveu reobrir les fronteres exteriors a partir de l'1 de juliol, però de forma molt restringida i selectiva. Segons va informar El País, la desescalada, a efectes del transport internacional de viatgers, només beneficiarà un nombre reduït de països, el procés de selecció dels quals s'haurà de concretar en els propers dies. Però, si no es produeixen canvis d'última hora, la llista mantindrà el veto als viatgers procedents de nombrosos països, inclosos alguns mercats turístics tan significatius com els Estats Units, Rússia, Mèxic, Brasil, Argentina, Perú, Xile, Aràbia Saudita Sud-àfrica i Singapur.