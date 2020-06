El Partit Nacionalista de Catalunya defensa el referèndum pactat i la via escocesa per a Catalunya

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) defensa un referèndum pactat com a solució política per a Catalunya, un "acord a l'escocesa" que respongui a la voluntat "integradora" de la formació pel que fa a l'espectre catalanista.

Així ho ha expressat la recentment elegida secretària general de la nova formació, l'excoordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, a la roda de premsa posterior a la clausura del congrés fundacional del partit, que s'ha celebrat aquest dissabte a Girona.

"Nosaltres vam fugir del plantejament d'un referèndum unilateral, considerem que aquí hi ha un marc legal que s'ha de respectar i si les lleis no agraden les hem de poder canviar, però el nostre plantejament de solució política passa per un acord a l'escocesa, un referèndum pactat", ha resumit Pascal.

Per això, ha avisat que el PNC insistirà en aquesta via, ja que "no és un tema de què farà l'Estat espanyol, sinó de la nostra capacitat de, per una banda, construir país i, de l'altra, proposar solucions que integrin a tota la societat catalana".

En aquest sentit, ha defensat que el seu partit vol abraçar la línia de "catalanisme integrador" que va des de posicions catalanistes que "volen enfortir les institucions" fins a aquells "sobiranistes o independentistes que voldrien un estat propi per a Catalunya però que ho volen fer en un plantejament de referèndum acordat".

Preguntada per quina relació tenen amb el PNB -el president, Andoni Ortuzar, ha enviat un vídeo saludant la creació del partit-, Pascal ha respost que per ara és de "concòrdia" i que no tenen cap relació "formal i establerta" amb els nacionalistes bascos.

Tot i així, ha admès que defensen "solucions polítiques similars entre Euskadi i Catalunya respecte al tema nacional" i ha apuntat que la nova formació se sent còmoda amb el "plantejament ideològic" de PNB.

"El PNC és un partit nou que té estricta obediència catalana, amb la qual cosa construirem un projecte des de Catalunya", ha reblat Pascal, que ha evitat entrar a valorar el procés de reordenació de l'espai posconvergent i els recents desacords entre el PDeCat - partit de què va ser coordinadora general- i la Crida.

Sobre el nom de el partit, Pascal ha indicat que, per a ells, el concepte de nacionalisme té referents "en el PNB i també en Escòcia" i ha insistit que la seva vocació és la d'un nacionalisme "ampli, integrador i inclusiu".