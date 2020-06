El PDeCAT considera que encara hi ha marge d'acord amb la Crida

El PDeCAT considera que hi ha marge d'acord amb la Crida. El seu portaveu, Marc Solsona, espera que les negociacions entre el bagenc David Bonvehí i Jordi Sànchez arribin a bon port, tal com va explicar ahir. Solsona, però, va avisar que el PDeCAT està a punt per si les converses es trenquen: «Som un partit i estem preparats per a les eleccions». El portaveu també va dir que el Consell Nacional, que s'ha de celebrar el juliol, podrà votar la proposta dels exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn i Lluís Puig –que la direcció ha rebutjat–i totes les que es plantegin. Solsona trobaria «lògic» que l'executiva en concretés una en acabar les negociacions.

La majoria de la direcció del PDeCAT va rebutjar la proposta dels quatre exconsellers –avalada per la Crida, Carles Puigdemont i pels consellers Damià Calvet, Miquel Buch i Meritxell Budó–, de crear un partit nou, i rebutjar la coalició electoral que planteja Bonvehí.