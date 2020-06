Torra censura «la lleialtat a Espanya» del nou partit postconvergent

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la ponència marc del nou Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), impulsat per sectors postcovergents crítics amb la línia del PDeCAT i JxCat, en la qual es declara la voluntat de la formació de recuperar "la confiança" i "la lleialtat a Espanya".



El PNC ha celebrat avui el seu congrés constituent de forma telemàtica, conclave en el qual l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha estat elegida secretària general amb el 91% dels vots.



Amb un missatge a les xarxes socials des del qual es pot enllaçar a la ponència marc del PNC, Torra ha criticat la relació que el nou PNC aspira a mantenir amb Espanya.



"Amb els presos polítics i exiliats, amb el dret a l'autodeterminació negat, amb la Generalitat vexada per l'estat d'alarma, proclamar la 'lleialtat a Espanya' és tota una declaració de principis", indica Torra en el seu missatge.



En la seva intervenció d'avui davant el congrés constituent, Pascal ha afirmat que el nou partit no és "la crossa de ningú", "ni una branca ni cap full de cap projecte del passat".



"Aquest moment no demana ni frontisme, ni blocs, ni trinxeres", ha afirmat la dirigent nacionalista, que ha reclamat "un Govern que governi i que no busqui excuses en tercers".





Amb presos polítics i exiliats, amb el dret d'autodeterminació negat, amb la Generalitat vexada per l'estat d'alarma, proclamar la "lleialtat a Espanya" és tota una declaració de principis https://t.co/iAy62O2glu — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 27, 2020

El president de la Cambra de Barcelona, l'independentista, per la seva banda, ha qüestionat també avui dissabte que Marta Pascal tingui un projecte per a Catalunya "diferent" a la de la resta de forces polítiques que ara ocupen l'espai polític postconvergent.Canadell, en una entrevista amb Catalunya Ràdio, s'ha preguntat pel projecte de Pascal i, després de dubtar del mateix, ha apuntat que la creació del nou partit PNC pot respondre més al fet que "hi ha persones" que volen "viure de la política"."La societat civil -ha postil·lat- no hem de premiar els que volen viure de la política".Canadell, preguntat sobre si podria encapçalar una candidatura a la presidència de la Generalitat, ha negat que aquesta opció sigui possible en aquests moments, tot i que ha reiterat la seva voluntat de fer "el salt a la política" si "hi ha un projecte d'unitat" per aconseguir la independència de Catalunya.