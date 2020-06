Els treballadors homenatgen avui el miner mort a Vilafruns

Els treballadors de la mina de Vilafruns homenatjaran avui al migdia el miner Ángel Mielgo, mort dijous en un accident. A les 12, els treballadors es concentraran al Congost i, tot seguit, aniran al tanatori Fontanova Manresa, on tindrà lloc la vetlla del finat. Després de la vetlla, es reprendrà l'activitat de l'empresa.

Per la seva banda, CCOO d'Indústria exigeix a la direcció d'Iberpotash de participar en la investigació de l'accident mortal que va tenir lloc dijous a la mina de Vilafruns, així com en el grup d'experts que vol nomenar l'empresa per reavaluar les mesures de seguretat de la mina.

«Volem tenir veu i ser proactius en les accions que s'hagin de prendre per millorar les mesures de prevenció actuals per garantir la seguretat de les persones que treballen a la mina i evitar que es produeixin nous accidents», van explicar fonts de la direcció del sindicat.

La direcció d'Iberpotash va comunicar la seva decisió d'aturar la producció de la mina sense data per investigar les causes de l'accident i nomenar un grup d'experts internacional per reavaluar les mesures de seguretat i acordar les accions de futur que cal prendre a la mina.

Així mateix, CCOO va instar la direcció d'Iberpotash que les accions o mesures que es prenguin no tinguin cap repercussió en l'ocupació de les subcontractes que operen a la mina de Sallent.

Compareixença

Per la seva banda, el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem va demanar la compareixença del conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, perquè donin explicacions de què ha passat.

A més, el partit morat ha registrat una bateria de preguntes per conèixer quina és la situació laboral dels treballadors i treballadores de la subcontracta Montajes Rus que opera a la mina d'Iberpotash –ICL Grup– de Vilafruns a Balsareny, si s'hi han fet totes les inspeccions reglamentàries i si s'hi respecten tots els drets laborals pel que fa a seguretat i protecció.

D'altra banda, fonts de l'Ajuntament de Puig-reig van lamentar la mort del veí de Puig-reig en accident laboral a la mina de Vilafruns.