ERC crida a aprofitar la reconstrucció per impulsar la república

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va cridar ahir a aprofitar la reconstrucció econòmica i social postcoronavirus per establir les bases del que haurà de ser la «república catalana». «L'agenda de la reconstrucció és també per a nosaltres l'agenda de la república catalana. Tenim molt clar que una situació de crisi com l'actual, en què ens ho estem replantejant tot, no ha de servir d'excusa perquè alguns vulguin que ens oblidem del procés d'autodeterminació i de la reclamació d'amnistia», va dir. Va ser durant un acte titulat «De la reconstrucció a la república», on també van intervenir altres dirigents d'ERC com la secretària general, Marta Rovira; el president del Parlament, Roger Tor-rent, i la portaveu, Marta Vilalta.