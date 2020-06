Un exvicepresident de l'ANC deixa ERC per falta de resposta a la «repressió»

L'exvicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Josep Cruanyes ha fet avui públic que va trencar el carnet d'ERC fa un any per "desacord amb la manca de resposta política del partit a la repressió de l'Estat".

En un missatge a Twitter, l'historiador ha carregat contra el que va ser el seu partit per "no defensar" les institucions catalanes i per "prioritzar polítiques partidistes condicionades en bona part per la por a la repressió, en comptes de seguir la lluita per les llibertats".

"Transigir a la repressió vol dir menysprear la voluntat política del nostre poble", continua Cruanyes, que afegeix que també discrepa d'ERC en relació amb les polítiques de memòria i de llengua i cultura.