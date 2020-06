Junqueras reclama saber i consensuar l'estratègia de JxCat de cara a la data electoral

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat a JxCat poder conèixer i consensuar la seva estratègia de cara a la data d'eleccions i a la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. "No volem arribar al darrer minut sense informació i havent de fer front a xantatges d'última hora, les coses no es fan així. Crec que sent un govern de coalició pràcticament al 50% és el mínim que es pot esperar", ha argumentat en una entrevista a 'El Punt Avui', on després s'ha mostrat confiat que no es trobaran en aquesta situació. Sobre la taula de diàleg, que insisteix que és una "oportunitat", confia que es reuneixi abans del 15 de juliol i "com abans millor" però admet que "tampoc va d'un dia".

"Hi ha el compromís que es reuneixi al juliol i seguirem treballant perquè sigui un dels elements que ens ha de dur al referèndum", ha explicat.

En relació al treball amb JxCat per pactar calendari i passos a seguir, Junqueras ha matisat que "mai" han reclamat eleccions i ha lamentat que se'l volgués "malinterpretar". " Volem poder conèixer i consensuar l'estratègia de JxCat els propers mesos i com fer front conjuntament a la possible inhabilitació del president Torra; crec que és el normal en un govern de coalició", ha defensat. En aquest sentit, ha dit que s'hauria d'evitar que un jutge espanyol "imposi" la data i la direcció de la política catalana.

Sobre les eleccions, el líder d'ERC ha apostat per seguir sumant "encara més força" a les majories actuals i ha aclarit que mai han volgut "canviar-les per unes altres". Tot i això, sí que ha apostat per fer "un gran acord" entre forces sobiranistes, "cadascú des de les seves ideologies".

Junqueras també ha fet una crida a "trencar la dinàmica de competició i de retrets" del moviment independentista. "Posem-nos a treballar i deixem de criminalitzar el company del costat", ha demanat, i ha avisat que sense una estratègia compartida no es podrà fer la independència. "El nostre rival no és un altre partit independentista, mai", ha remarcat.



Suplicatori de Laura Borràs

En ser preguntat pel suplicatori de Laura Borràs, Junqueras ha assegurat que si és jutjada pel Suprem està "convençut" que no tindrà un judici just. Encara que ha avançat que no coneix en detall al cas, sí que ha criticat que la documentació és "molt exagerada i amb un cert biaix més enllà de ds els fets són certs o no". "Sembla evident que si la persona acusada no fos independentista i formés part del règim del 78 algunes coses anirien diferent", ha denunciat.

En relació a la discrepància amb JxCat el dia de la votació , quan ERC, CUP, BNG i Bildu es van absentar i JxCat hi va votar en contra, Junqueras ha explicat que el seu posicionament va venir pactat en una reunió prèvia i a proposta de JxCat. El líder d'ERC, però, retreu a JxCat que en el darrer moment "van decidir trencar la unitat que s'havia aconseguit".



"Geometria variable" al Congrés

Junqueras també ha criticat la geometria variable al Congrés dels Diputats en relació als pactes del govern espanyol tant amb republicans com amb Ciutadans i ha advertit que és "força incompatible" un acord conjunt amb les dues formacions sobre els pressupostos. "El nostre projecte és als antípodes del de Cs en tot i, per tant, és evident que el PSOE haurà d'acabar triant", ha avisat.

De totes maneres, a qui ha criticat més durament és a Podem i al seu líder, Pablo Iglesias, a qui acusa de fer "un silenci molt cridaner" sobre "l'apropament" del govern espanyol a la dreta. "A vegades, tantes ganes d'arribar al govern fan aquestes coses", ha carregat, i ha afegit després que des de la constitució del govern han tingut la sensació que l'executiu "només està format pel PSOE".



Crisi sanitària

L'exvicepresident també ha assegurat que si Catalunya fos independent la sortida de la crisi "seria molt més ràpida" perquè han demostrat ser capaços de "gestionar millor" els recursos. "Sovint, hem tingut la sensació d'haver de fer front a la crisi sanitària amb una mà lligada a l'esquena i, malgrat tot, crec que la valoració que en podem fer és bona", ha apuntat.