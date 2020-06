Sánchez critica «l'egoisme localista» dels governs nacionalistes durant la gestió de la covid-19

Pedro Sánchez ha retret a governs nacionalistes de les comunitats autònomes que hagin caigut en un "egoisme localista" durant la gestió de la crisi de la covid-19: "Han plantejat que hem recentralitzat competències i no és així". El president espanyol ha defensat la seva gestió durant els mesos més durs de la pandèmia i assegura que la seva voluntat ha estat treballar en "cogovernança" per evitar que "cadascú anés pel seu compte". Durant un acte polític a Donosti per la campanya de les eleccions basques, Sánchez també ha demanat suport al PP per fer front a la recuperació. "L'enemic de la dreta no soc jo", ha etzibat. Amb tot, entén que els populars no vulguin donar suport al govern i reclama "que com a mínim no molestin".

De visita a Euskadi, Sánchez ha reivindicat la seva obra al cap davant del govern espanyol durant la crisi de la covid-19 i lamenta no haver tingut tot el suport que voldria del principal partit de la oposició o de determinats presidents autonòmics, com en el cas de Catalunya, on es va acusar Sánchez d'invasió competencial.

"La pandèmia no entén de fronteres ni d'ideologies i les institucions no volen ocupar l'espai d'unes altres", ha respost Sánchez. El president espanyol defensa que les comunitats han continuat "gestionant" la sanitat i que el paper del govern espanyol ha estat només de "coordinació". La força, diu, la dona la "unió" de totes les institucions.

També ha parlat d'unió i d'unitat al referir-se al paper del PP, a qui retreu que hagi treballat amb "perseverança" utilitzant el virus per intentar fer caure el govern. Sánchez assegura que la formació de Pablo Casado s'equivoca d'enemic i recorda als populars que cal fer front a les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la pandèmia des de la unitat.

"Com el seu full de ruta contra el govern d'Espanya ha fracassat els demano unitat per poder recuperar el camí del creixement i de generació de llocs de treball", demana Sánchez al PP. Tot i això, el president espanyol és conscient que els populars "no volen" donar suport al govern espanyol i reclama que almenys no dificultin el seu camí, especialment a Europa.

En aquest sentit, Sánchez avisa que ara vindran "setmanes complexes" de negociació a Brussel·les per intentar posar d'acord els interessos de tots els països de la Unió Europea amb l'objectiu de donar una resposta "comú i conjunta" a la crisi des del punt de vista social i econòmic.

En l'apartat d'aplaudiments, Sánchez ha reconegut a la societat espanyola que s'hagi "autoimposat" les restriccions de les autoritats sanitàries i hagi "renunciat a drets fonamentals" per protegir-se del virus durant els darrers mesos. Ara, diu, cal gaudir de la nova normalitat però sense relaxar-se: "Hem d'aprendre a viure amb el virus".

El president espanyol assegura que els sistemes de salut "estan funcionant" i s'estan detectant de manera precoç alguns rebrots i demana a la ciutadania "no abaixar la guàrdia" per tal d'evitar que el virus es torni a propagar amb virulència: "Hem d'aprendre del que ha succeït per ser més resistents".