Sanitat registra 28.346 morts per coronavirus a Espanya, tres més que diumenge, i 200 nous positius

Sanitat xifra en 28.346 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que aquest diumenge. Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 12 defuncions en els últims set dies, cinc de les quals a Madrid i una a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 248.970 casos confirmats per proves diagnòstiques, 200 més que el total de diumenge (248.770), i 84 diagnosticats el dia previ, 34 menys que ahir. D'aquests, 32 s'han registrat a Andalusia, 15 a Astúries i 11 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 137 hospitalitzacions i 15 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 3.985 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.956 en els darrers set. Per inici de símptomes, 969 persones han estat diagnosticades en els últims 14 dies i 331 en la darrera setmana.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 61.417 casos, 11 el dia previ. 1.201 persones s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 621 en els darrers set. Per inici de símptomes, 378 han estat diagnosticades en els últims 14 dies i 122 en la darrera setmana.

Andalusia és la comunitat amb més casos diagnosticats el dia previ (32) seguida de l'Aragó, amb 15. A banda dels 11 de Catalunya, se n'han diagnosticat 6 més a Castella-la Manxa. Hi ha vuit comunitats sense cap cas confirmat el dia previ.

Per defuncions, 5 de les 12 registrades en l'última setmana s'han produït a Madrid i Castella-la Manxa i Castella i Lleó n'han tingut dues cadascuna. Hi ha tretze comunitats sense cap nova mort en els darrers set dies.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.132 hospitalitzacions, 137 en els últims set dies. D'aquests, 42 han estat a Madrid, 21 a Castella i Lleó, 18 a Castella-la Manxa, 15 a l'Aragó i 11 a Catalunya. Hi ha cinc comunitats sense cap ingrés.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.661 ingressos, 15 en els últims set dies. D'aquests, 4 han estat a Castella i Lleó i 3 a Catalunya. Hi ha onze comunitats sense cap entrada a les Unitats de Cures Intensives.