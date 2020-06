Els infants comencen les activitats d'estiu amb imatges noves i insòlites

Ahir es va donar el tret de sortida de les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, l'entitat de lleure més gran de Catalunya, a les comarques del Bages i la Segarra, amb imatges insòlites com la presa de temperatura en entrar al casal, l'accés per torns a les instal·lacions, les mascaretes, la higiene recurrent de mans, la distància física entre els infants i la distribució en grups reduïts per tal d'evitar contagis. A partir d'ahir, i després d'un final de curs atípic, més de 550 infants i joves ja poden gaudir de les activitats en quatre casals situats a Sallent, Cabrianes i Monistrol de Montserrat (Bages) i a Guissona (Segarra).

Tot i que, atesa la situació actual, el ritme d'inscripcions s'ha fet efectiu més tard en el calendari, en les darreres setmanes s'ha accelerat, especialment des que s'han conegut les mesures de seguretat i ha entrat en marxa la represa. Així, actualment, les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés i els 200 centres d'esplai federats del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans (MCECC) compten amb més de 17.200 infants i joves inscrits a Catalunya en colònies i casals d'estiu, a més de campaments, rutes i altres activitats pròpies de l'estiu.

Una de les prioritats d'aquest estiu serà assegurar l'equitat social perquè cap infant es quedi sense participar en les activitats de lleure. Enguany, la Fundació Pere Tarrés, a través del programa «Cap infant sense colònies», ha rebut, fins ara, més de 3.000 sol·licituds de beca perquè els infants en situació de vulnerabilitat social puguin gaudir d'activitats d'estiu, tot i que s'espera un increment del ritme de peticions durant les properes setmanes.