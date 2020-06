Investiguen internament o als jutjats 50 mossos pels aldarulls de la sentència

Mig centenar de mossos d'esquadra estan sent investigats pels jutjats o per la Divisió d'Afers Interns (DAI) per la seva actuació en els aldarulls de l'octubre passat arran de la sentència del Tribunal Suprem. Ho va dir ahir el director del cos, Pere Ferrer, durant la presentació de l'auditoria interna sobre aquells dies. Entre les vuit propostes d'aquesta auditoria, destaca la de reforçar les ARRO, antiavalots, de l'àrea de Barcelona, i que depenguin més dels comandaments centrals per millorar la gestió dels aldarulls. També aposten per enfortir la mediació.

Entre el 2017 i el 2019 hi va haver unes 18.200 mobilitzacions a tot Catalunya, unes 16,6 cada dia, el 90% de les quals van ser sense incidents. En canvi, entre el 14 i el 27 d'octubre del 2019 es van produir 877 mobilitzacions, 67 de mitjana cada dia, i el 81% de les manifestacions van ser sense incidents, 169 van registrar vandalisme o enfrontaments i el 83% van ser en la primera setmana.