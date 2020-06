Simón assegura que no es poden blindar les fronteres del coronavirus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va dir ahir que no es pot pretendre que les fronteres estiguin «blindades». «Ni nosaltres ni ningú ho pot aconseguir», va dir. En roda de premsa, Simón va explicar que «es pot reduir el risc de forma lògica i sensata» però «no es pot detectar tot». Sobre els creuers, va dir que «són preocupants» perquè hi ha més possibilitats que es multipliquin els casos si hi ha un brot.