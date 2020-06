Es triplica l'activitat investigadora

? En l'actualitat, la fundació lidera 14 projectes de recerca relacionats amb la malaltia, 9 dels quals s'han incorporat recentment. Aquestes noves investigacions són de diferents especialitats, com reumatologia, hematologia, pediatria, salut mental i infermeria. Alguns dels projectes són estudis observacionals, per exemple per conèixer l'impacte de la pandèmia en els professionals tant a nivell emocional com d'aprenentatges adquirits, rols i apoderament, o per analitzar aspectes ètics. Altres són assaigs clínics amb medicaments.

En paral·lel, Althaia participa en 21 estudis impulsats per altres institucions sanitàries del país i de l'estranger i diverses societats científiques. Aquests projectes són per avaluar tractaments i teràpies, conèixer la incidència del deliri en pacients crítics, així com l'impacte de la pandèmia en diferents persones que s'han sotmès a una intervenció quirúrgica d'urgència, entre d'altres.