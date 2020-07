Aragonès xifra en 1.700 milions d'euros els diners mobilitzats fins ara per la reactivació econòmica i social

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que el Govern ha mobilitzat fins ara 1.700 milions d'euros en mesures per promoure la reactivació econòmica i social. Es tracta de 185 iniciatives fetes en el marc de la CORECO, l'òrgan creat per l'executiu per donar resposta als reptes econòmics i socials derivats de la crisi del coronavirus. Aragonès ha explicat que el 85% de les mesures estan destinades a enfortir el teixit empresarial, amb un 82% d'aquestes destinades a les petites i mitjanes empreses. El vicepresident ha recordat, però, que aquest "pla de xoc" és només un primer pas i que cal "avançar molt més" de cara al setembre. "És imprescindible que hi hagi recursos per fer les mesures", ha dit.

En aquest sentit, Aragonès ha recordat que Catalunya ha de rebre aquest any 3.200 MEUR del fons covid de l'Estat, i ha exigit que l'objectiu del dèficit s'augmenti a l'1%, ja que per ara encara es manté al 0%. A més, el vicepresident ha insistit que a Catalunya li pertoquen 30.000 milions d'euros de la part dels diners del fons de recuperació europeu que rebi Espanya. Aragonès ha demanat a la resta de grups compromís per defensar els interessos de Catalunya i aconseguir aquests recursos per poder impulsar a la tardor més mesures.

El gruix dels diners mobilitzats citats pel vicepresident són els 1.080 milions d'euros en préstecs i Avals de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis. Aragonès ha dit que fins ara s'han pogut formalitzar 1.000 operacions i que n'hi ha 750 més en estudi. "Algú dirà que són poques, però qui ha aconseguit salvar l'empresa gràcies a aquests diners avalats al 100% per la Generalitat considerarà que és important", ha defensat.

El vicepresident ha dit que les mesures fiscals impulsades pel Govern, com els ajornaments d'impostos i taxes, han permès una liquiditat de 144 milions d'euros. També ha recordat els 59 MEUR en el pla de xoc de polítiques actives d'ocupació, 5 milions per al sector vitivinícola, 4 MEUR per al Banc dels Aliments per la compra de productes locals, 3 milions d'euros per al sector pesquer, 3 milions per empresaris de turisme, 7 per al sector de transport i logística, 7 per al lleure educatiu, 5 per als professionals de cultura, i gairebé 5 més per ajudar a les persones en situacions d'irregularitat administrativa. Entre les mesures també s'ha impulsat un augment en 2,9 milions de les polítiques de lluita contra la violència masclista, o d'altres per energia verda (138 milions), esports o mesures per reduir la carbonització.

Aragonès també ha destacat que els plans de reactivació sí que tenen ideologia, i ha reiterat que en cap cas es pot apostar de nou per les polítiques de l'anterior crisi, basades en l'austeritat i les retallades. "Les administracions públiques han d'estar a l'ofensiva per liderar la recuperació econòmica i social", ha dit, defensat evitar augments de desigualtat.