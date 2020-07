Científics xinesos alerten d'una grip porcina que es podria transmetre

Científics xinesos van advertir en un recent estudi del perill d'una nova soca de grip porcina identificada en porcs del país asiàtic, que té el potencial de contagiar humans i provocar una nova pandèmia. L'estudi, liderat pel científic Liu Jinhua de la Universitat d'Agricultura de la Xina i publicat per la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), es basa en més de 30.000 mostres preses entre 2011 i 2018 de les vies respiratòries de porcs en 10 províncies xineses.

Els científics van trobar 179 virus diferents de la grip porcina després d'analitzar les mostres. Entre aquests n'hi ha un d'anomenat G4 que és una «combinació única de tres llinatges», entre els quals figura la soca de l'H1N1 que va mutar dels porcs als humans i va ser responsable de la pandèmia de grip del 2009.