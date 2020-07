Condemnat a 1 any i 9 mesos pels incidents durant la investidura de Puigdemont

Un jove independentista ha estat condemnat a un any i nou mesos de presó pels incidents i el setge al Parlament durant la investidura fallida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, al gener del 2018, pels delictes de desordres públics i resistència a l'autoritat.

En la seva sentència, l'Audiència de Barcelona considera provat que Josep Maria Rosas Creu va participar, cap a les 17.30 hores d'aquest dia, en els incidents del Parlament colpejant "fortament el cadenat de la porta" d'un dels accessos al parc de la Ciutadella amb un "martell d'obra, amb la intenció de trencar-lo i obrir la porta perquè entrés un grup de persones que esperaven a l'exterior". Segons la sentència, el condemnat, que portava un casc integral i protecció en braços i cames, va mostrar un "evident menyspreu" cap als agents dels Mossos d'Esquadra que el van alertar sobre el seu comportament en intentar forçar les entrades d'accés al parc, al temps que empenyia un agent de la policia catalana i li "clavava una petita puntada de peu".

Tot seguit, constata la sentència, l'acusat va intentar fugir del lloc dels fets, però va ser reduït per un altre agent de la policia catalana i detingut. Aquests fets s'emmarquen en la manifestació convocada per diversos grups independentistes el 30 de gener de 2018 a les immediacions del parc de la Ciutadella amb motiu de la investidura fallida de Puigdemont, en què hi va haver incidents quan un grup es va desmarcar de el gruix dels manifestants, va forçar les portes d'accés i va accedir a l'interior.

No obstant això, aquests manifestants no van aconseguir acostar-se a les portes de la cambra catalana per les tanques que havien col·locat prèviament els Mossos d'Esquadra i de la línia policial que havia delimitat un primer perímetre de seguretat a l'exterior. Aquest dispositiu policial, subratlla l'Audiència en la seva sentència, "no va impedir que es llancessin objectes als Mossos d'Esquadra i que aquests fossin empesos i insultats, generant-se amb tot això una gran tensió i desordre, motiu pel qual es va suspendre el ple del Parlament, havent els agents de l'autoritat d'efectuar càrregues contra els allí congregats per impedir que superessin el segon perímetre".

En la sentència, l'Audiència considera provat l'actuació del condemnat en aquests fets en el seu intent de forçar l'entrada al parc, tot i que precisa que ni les cadenes ni el cadenat de la porta d'accés al parc van tenir desperfectes i que l'agent dels Mossos que va ser empès no va patir lesions. Per això, la sentència rebaixa la pena sol·licitada pel ministeri públic durant el judici celebrat el passat 10 de juny, que demanava un total de tres anys de presó per a aquest jove independentista: dos per desordres públics i un, per atemptat a agent de l'autoritat.

El tribunal entén que la versió exculpatòria de l'acusat en la seva declaració resulta "increïble i inversemblant", en afirmar durant el judici que "casualment, va veure un martell a terra, el va agafar i va picar", però després l'hi va donar a un altre manifestant- i després van cridar "policia!". "Aquesta versió no és plausible, en primer lloc, perquè contravé les regles de la lògica i del criteri racional, per ser absolutament improbable que algú pogués haver perdut o abandonat un martell d'obra tan contundent com el que utilitzava i li va ser intervingut a l'acusat, a més de quedar acreditat que es trobava al parc proveït d'elements de protecció en cap, extremitats i tronc ", assenyala la sentència.