Detingut l'home que va ruixar amb sosa càustica una dona i una nena de 5 anys a Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al matí un home per ruixar una mare i la filla d'aquesta, menor d'edat, amb sosa càustica. Els fets es van produir dilluns al migdia a Sant Feliu de Guíxols. La dona va ser ingressada amb cremades molt greus mentre que la menor, de cinc anys, va patir lesions de poca intensitat. L'agressor va fugir i el jutjat d'instrucció 3 de la localitat, amb competència en matèria de violència sobre la dona, havia ordenat la detenció de l'home i va acordar una ordre de protecció a les víctimes mentre se segueix el procediment.

Segons informació facilitada pel TSJC, hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i el marit d'aquesta. Entre ells, una denúncia que el 30 de maig va interposar la dona contra l'atacant per coaccions. El jutjat d'instrucció número 2 va desestimar una ordre de protecció "perquè no es donaven les exigències per adoptar-la".