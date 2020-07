Espanya i Portugal reobren la seva frontera tres mesos i mig després del tancament per la covid-19

Espanya i Portugal han reobert aquest dimecres la seva frontera tres mesos i mig després del tancament per la covid-19. L'acte simbòlic s'ha fet a la frontera entre els dos països, a Badajoz, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut al rei Felip VI, el primer ministre portuguès, António Costa i el president del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Després de l'acte institucional on s'han interpretat els dos himnes nacionals i s'ha fet un breu recorregut per la Alcazaba, les autoritats s'han desplaçat per pas fronterer entre Badajoz i Caia al Castell d'Elvas, ja a Portugal. Un cop allà, s'han tornat a interpretar els himnes nacionals i s'ha fet un recorregut per la fortalesa.

La frontera entre els dos països es va tancar el 17 de març en plena pandèmia del coronavirus i s'ha reobert aquest dimecres, uns dies després que s'obrissin també les fronteres de l'espai Schengen el 21 de juny.

L'acte vol representar la "represa" de les relacions hispano-portugueses amb qui, segons Moncloa, existeix una "agenda àmplia i profunda" amb reptes compartits. Entre ells, la despoblació, la relació transfronterera, l'emergència climàtica, les interconnexions energètiques i del transport i l'agenda europea.

Durant el recorregut a la banda espanyola, s'han pogut sentir crits de "Espanya demà serà republicana", "Visca la república", "Visca Espanya" o "Visca el rei".

Amb la reobertura de la frontera amb Portugal, només queden pendents les 15 incloses a la llista elaborada per la UE. Espanya va anunciar ahir que no té data per reobrir-les i que negociarà quan fer-ho cas per cas.

El llistat de països europeus

El llistat europeu inclou la Xina, el Japó, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, el Marroc, Algèria, Tunísia, Montenegro, Geòrgia, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Uruguai i Ruanda. També permet la reobertura de fronteres amb països fortament vinculats a la UE com són Andorra, Mònaco, San Marino i el Vaticà.

Espanya ja permetia la lliure circulació amb Andorra per la seva proximitat. Amb aquesta recomanació la resta dels estats de la UE també podran obrir les portes als andorrans. En el cas de Marroc, el govern espanyol ha reclamat reciprocitat a les autoritats marroquines.