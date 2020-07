Els EUA compren tot l'estoc mundial de remdisivir

Els Estats Units han comprat pràcticament totes les existències durant els pròxims tres mesos de remdesivir, un dels dos medicaments que funcionen contra la covid-19, sense deixar proveïment per a la resta del món.

Els experts i els activistes estan alarmats tant per l'acció unilateral dels Estats Units amb el remdesivir com per les implicacions més àmplies, per exemple, en el cas que una vacuna estigui disponible. L'administració de Donald Trump s'ha mostrat disposada a no anar amb mitges tintes per assegurar-se les medecines que necessiten els Estats Units per fer front a la pandèmia.

«Tenen accés a la major part del subministrament de medicaments [de remdesivir], per la qual cosa no hi ha res per a Europa», denuncia el doctor Andrew Hill, investigador visitant de la Universitat de Liverpool. El remdesivir, el primer medicament aprovat per les autoritats de llicències als EUA per tractar la Covid-19, és fabricat per Gilead i s'ha demostrat que ajuda les persones a recuperar-se més ràpid de la malaltia.

Les primeres 140.000 dosis, subministrades per a assajos a tot el món, s'han esgotat. L'administració Trump ara ha comprat més de 500.000 dosis, que és tota la producció de Gilead per al juliol i el 90% d'agost i setembre.

«El president Trump ha arribat a un acord sorprenent per garantir que els nord-americans tinguin accés al primer tractament terapèutic autoritzat per a la covid-19», va celebrar el secretari de salut i serveis humans dels Estats Units, Alex Azar. «En la mesura possible, volem assegurar-nos que qualsevol pacient nord-americà que necessiti remdesivir pugui obtenir-lo. L'administració Trump està fent tot el que està al nostre abast per aprendre més sobre les teràpies que salven vides per a Covid-19 i assegurar l'accés a aquestes opcions per al poble nord-americà».

El fàrmac, que es va crear per a l'Ebola però no va funcionar, està patentada per Gilead, cosa que significa que cap altra companyia als països rics pot fer-ho. El cost és d'uns 3,200 dòlars (2.800 euros) per tractament de sis dosis, segons el comunicat del govern dels EUA.