Iceta es mostra disposat a ajudar per reclamar més recursos però demana a Torra que no doni «expectatives impossibles»

El president del PSC-Units al Parlament, Miquel Iceta, s'ha mostrat disposat a ajudar en la reclamació de més recursos per a Catalunya per afrontar la reconstrucció post-covid-19 però també ha avisat el president de la Generalitat. "Seria un error situar unes expectatives impossibles que justifiquessin un procés de reivindicació i frustració permanents", ha afegit en la seva intervenció en el marc del ple monogràfic al Parlament sobre la covid-19. Iceta també ha retret al Govern manca de lleialtat i ha dit que l'executiu de Torra ha actuat més guiat per la "confrontació política" que per la millora de la gestió. "Ha semblat que volia aprofitar la crisi per fer avançar una agenda política pròpia d'un projecte independentista", ha conclòs.

Iceta ha considerat que el Govern posa l'èmfasi en la reclamació i poc en l'autoexigència amb els recursos propis. I ha reclamat a l'executiu català que faci un esforç per decidir com prioritza els serveis de les persones. "La reclamació sempre serà més potent si hi ha prèviament aquest esforç d'autoexigència", ha remarcat.

En aquesta línia, ha demanat a Torra que "com més aviat millor" presenti les mesures i la modificació dels pressupostos, després que el president de la Generalitat hagi anunciat que el Govern té previst aprovar-ho el 21 de juliol. I és que, segons Iceta, "es pot estar en temps de descompte".

Després d'escoltar les crítiques de Torra a la gestió del govern espanyol sobre la pandèmia, Iceta li ha respost que ell ha trobat a faltar "lleialtat" de l'executiu català no només cap al govern de l'Estat sinó també amb els ajuntaments. "Lamento dir que en aquesta crisi a vegades hem pensat que l'actuació del Govern estava més guiada per la confrontació política que per la millora de la gestió. Ha semblat que volia aprofitar la crisi per fer avançar una agenda política pròpia d'un projecte independentista", ha afirmat.

I és que, segons Iceta, el Govern no té rival en fer memorials de greuges i derivar responsabilitats en els altres i això, segons ha defensat, "no és manera de governar". "Vostè retreu al govern d'Espanya que hagi exercit un lideratge i nosaltres fem al revés i el critiquem a vostè per no haver-lo exercit", ha resumit.

Davant la insistent reclamació de Torra de més recursos per a Catalunya i d'haver xifrat en 30.000 MEUR el que es necessita per fer front a l'etapa de represa, Iceta ha dit que el seu grup vol ajudar i que una reclamació de més recursos no els hi és aliena. I s'ha mostrat obert a parlar sobre la possibilitat que Catalunya tingui accés directa al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE). El president Torra ha avançat aquest dimecres que enviarà una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que demani en nom de la Generalitat un préstec de 5.000 milions del MEDE.