Seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia aquest mes de juny. Vols posar-te a prova? Contesta aquestes set preguntes.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Com es diu l'actual alcalde de Manresa?</li><li>Aquest mes de juny ha estat marcat per protestes contra el racisme arreu del món en memòria de George Floyd. A quina ciutat van ocórrer els fets?</li><li>Els Mossos d'Esquadra han realitzat un total de 42 escorcolls i han detingut 25 persones en un dispositiu contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de capitals. Entre els municipis on es va portar a terme l'operatiu, hi havia&euro;</li><li>Macron ha fitxat a l' economista i professora a la Northwestern University de Chicago, Mar Reguán, per a la comissió d'experts de la covid-19 a França. De quina localitat del Bages és originària?</li><li>Quantes inscrites hi ha hagut a l'edició d'enguany de la Cursa de la Dona de Manresa?</li><li>Com es diu el nou establiment de Llobet a Crist Rei?</li><li>Qui és el nou entrenador assistent del Baxi?</li></ul><p></noiframe>