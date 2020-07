Torra anuncia que el 21 de juliol s'aprovarà la modificació dels pressupostos per iniciar la reconstrucció

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el Govern aprovarà la modificació dels pressupostos el 21 de juliol per iniciar la fase de la reconstrucció. Així ho ha anunciat durant el ple monogràfic sobre la covid-19, aquest dimecres al Parlament. Torra ha demanat a tots els grups de la cambra que pressionin i ajudin el Govern per reclamar que l'Estat "compleixi" amb Catalunya a l'hora d'enviar recursos per encarar la crisi sanitària, econòmica i social. El president ha emfatitzat la petició al PSC i CatECP, perquè tenen "companys que són ministres". Per altra banda, el Govern nomenarà un comitè d'experts independents, professionals del sector sanitari, per treballar amb Salut les mesures de canvi estructural "necessàries".

Torra, que ha xifrat en 30.000 milions el cost de la pandèmia, enviarà una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar que gestioni en nom de Catalunya un préstec europeu al mecanisme d'estabilitat pressupostària europeu, el MEDE. El president de la Generalitat instarà Sánchez a demanar 5.000 milions d'euros extres -el 2% del PIB català- per poder utilitzar "ja" els recursos.

El cap del Govern ha demanat "unitat" als grups de la cambra per demanar recursos a l'Estat. Torra ha dirigit especialment aquesta petició als grups del PSC i CatECP: "No fallin als catalans, ara ho necessitem més que mai", ha advertit. El president ha insistit els partits que deixin de banda el "partidisme" i pensin en el benestar de tota la ciutadania.

Per tot això, Torra ha destacat que el 21 de juliol el Govern aprovarà la modificació dels pressupostos, que prioritzarà accions transversals i de sectors "estratègics" per encarrilar l'etapa de la reconstrucció. L'executiu preveu donar llum verda a les modificacions sense passar pel Parlament, és a dir, directament des del Consell Executiu. Una opció que PSC i CatECP ja han criticat.