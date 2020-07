El TSJC confirma la responsabilitat de Repsol en l'origen del càncer d'un treballador d'una empresa subcontractada

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat una sentència del Jutjat Social 1 de Tarragona del març del 2019 que establia la responsabilitat solidària de Repsol pel càncer d'origen laboral que pateix un antic treballador d'una empresa subcontractada, Atrian Technical Services. L'empleat va desenvolupar un linfoma funicular com a conseqüència de l'exposició a l'etilè, el benzè i altres compostos químics derivats del petroli "en condicions de manca de prevenció i seguretat". El TSJC ha considerat que "l'empresari principal té l'obligació d'assegurar i vigilar que les empreses contractistes compleixen les normes i instruccions de seguretat". La sentència del TSJC es pot recórrer al Tribunal Suprem.

Pel TSJC "l'empresa va incomplir l'obligació de proporcionar al treballador els equips de protecció individual de les vies respiratòries" per evitar els efectes nocius de l'exposició a "diferents substàncies i compostos químics derivats del petroli, molts d'ells qualificats com a cancerígens". Un d'aquests compostos és l'etilè, que pel jutjat tarragoní és el principal desencadenant del linfoma. El treballador es troba en situació d'incapacitat permanent des de l'any 2011 i s'ha hagut de sotmetre a tractaments de quimioteràpia.

Per Jaume Cortés, advocat del Col·lectiu Ronda que ha assessorat el treballador afectat, casos com aquest són "més habituals del que sembla a la petroquímica de Tarragona". Segons Cortés, hi ha un "fenomen de creixent desprotecció dels treballadors i treballadores" que "s'accentua encara més per l'ús abusiu d'empreses subcontractades, on les taxes de sinistralitat són encara més elevades del que ho són dins el conjunt del món laboral".