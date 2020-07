Brussel·les demana que la Garantia Juvenil s'ampliï fins als 29 anys

La Comissió Europea proposa als estats destinar «almenys» 22.000 milions d'euros de fons europeus a ocupació per a joves per evitar «una nova crisi» en ocupació juvenil com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de la covid-19. En la seva recomanació per afavorir l'ocupació entre els joves, l'executiu europeu planteja ampliar el programa Garantia Juvenil, que té com a objectiu facilitar la formació i l'ocupació entre els joves, fins als 29 anys. La majoria d'estats ja havien ampliat la franja d'edat de les persones que es podien acollir al programa, però l'edat oficial aprovada el 2013 per la Unió Europea és de 25 anys. A Catalunya, per exemple, la Garantia Juvenil ja era fins a menors de 30 anys.

El document proposat per la Comissió també alerta de la desprotecció social dels joves que encara no han trobat una primera feina o que «sovint treballen en economia informal o no estàndard».