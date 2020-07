Carrizosa acusa Torra, Junqueras i Capella d'estar darrere de la proposta de tercer grau als presos de l'1-O

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra; l'exvicepresident Oriol Junqueras i la consellera de Justícia, Ester Capella, d'estar darrere de la proposta que aquest dijous han fet les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras per concedir el tercer grau penitenciari als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En un missatge difós a les xarxes, Carrizosa ha assegurat que "ha estat una decisió presa per Junqueras, Torra i Capella" i els ha assenyalat per "alliberar els polítics presos per uns fets gravíssims".



Carrizosa ha demanat que no hi hagi "ciutadans de primera pel fet de ser amics dels polítics que estan governant" ni tampoc "privilegis" per a alguns condemnats, per la qual cosa ha reclamat a la Fiscalia que "exigeixi igualtat de tractament per a tots els presos". A més, ha criticat que s'hagi anunciat la decisió de les juntes de tractament en una roda de premsa: "Això prova fins a quin punt l'administració de Torra i Capella està involucrada ideològicament en la concessió d'aquest permís".





Torra, Capella y el propio Junqueras deciden liberar a los políticos presos por los graves hechos ocurridos en Cataluña.



No es normal ver la concesión de un tercer grado en una rueda de prensa en directo.



Pedimos a la Fiscalía que exija igualdad de trato para todos los presos. pic.twitter.com/k6XuQY8bHI — Carlos Carrizosa ?????? (@carrizosacarlos) July 2, 2020

També la portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, s'ha pronunciat sobre la qüestió i ha criticat que ". "Com la corrupció si ets un Pujol", ha afegit, en referència a la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. "Per això serveix el procés", ha conclòs en un missatge a Twitter.Per altra banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat l'amnistia i ha avisat que no renunciarà a les "conviccions" i "objectius" després que les juntes de tractament hagin proposat el tercer grau per als presos independentistes. "Un pas més, però seguim sent presos polítics", ha reivindicat Junqueras a través de Twitter. "Volem la llibertat a través de l'amnistia, perquè som innocents", ha afegit. El republicà ha argumentat que mantindrà els seus ideals "per molta injustícia que apliquin".També ha volgut donar la seva opinió l'exconseller Jordi Rull que s'ha refermat en les seves conviccions després de saber la proposta de tercer grau, un règim de semillibertat, per a ell i la resta de líders independentistes empresonats. "Amb les nostres conviccions més fortes que mai, seguim", ha piulat a través del seu compte de Twitter. D'aquesta manera ha reaccionat a la proposta de les Juntes de Tractament de les presons de proposar per unanimitat el tercer grau per als presos de l'1-O. Rull també ha demanat que "ningú s'equivoqui" i ha subratllat que es tracta d'una classificació penitenciària i que "el tercer grau és presó".