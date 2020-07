Catalunya gestiona nou brots de covid, la majoria a l'àrea sanitària de Lleida

Les autoritats sanitàries catalanes estan seguint de prop i rastrejant tots els contactes dels infectats per covid-19 en vuit brots més, a banda del d'Avinyó, set a la regió sanitària de Lleida, i un a l'àrea de l'Alt Pirineu i Aran.

A la regió de Lleida, tres són en empreses hortofructícoles; un en una agroalimentària; dos en residències, una d'elles de gent gran, i un altre en una comunitat de veïns en la qual s'han detectat nou casos, segons les últimes dades. En l'àrea del Pirineu, s'ha registrat un únic brot després de la celebració d'una barbacoa.

En el conjunt de l'Estat, els rebrots de contagis per coronavirus s'estenen almenys a 14 Comunitats Autònomes, encara que els governs de tots els territoris insisteixen en el control d'aquests focus. Els nous casos a Andalusia fan que sigui la regió amb més brots actius (11) fins dimarts. Tan sols la Comunitat de Madrid, la Rioja i Astúries no registren cap rebrot als seus territoris.



Balanç a Catalunya

Vint noves morts per covid-19 reportades per les funeràries han elevat a 12.576 persones les víctimes mortals de l'epidèmia a Catalunya, segons les dades difoses ahir pel departament de Salut, que havia comptabilitzat 223 nous contagis en les últimes 24 hores. Malgrat aquest increment de notificacions de morts, tots ells corresponen a dies anteriors, i destaca que Catalunya ja fa 15 dies que té un nombre de morts per sota dels dos dígits en una tendència clarament descendent.

Del total de defuncions, 6.859 han tingut lloc en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.098 en una residència i 795 al domicili, mentre que la resta de casos no són classificables per manca d'informació, segons la conselleria.

En total, des de l'inici de la pandèmia els casos positius de coronavirus ascendeixen a 71.799 persones, 223 més que en el recompte d'ahir.

Des de l'inici de l'epidèmia, 4.153 persones han estat ingressades de gravetat, de les quals 52, dues menys que dimarts, estan ingressades a l'UCI, mentre que 682 professionals de residències, 7 menys que ahir, estan aïllats per sospita o confirmació de coronavirus, segons Salut.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han comptabilitzat fins ahir un total de 39.702 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, 97 d'elles en les últimes 24 hores.

Pel que fa a les residències de gent gran, 14.948 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus.



Les dades a l'Estat

El ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 28.363 el total de morts per coronavirus al conjunt de l'Estat, vuit més que dimarts (28.355). Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 19 defuncions en els últims set dies, set de les quals a Madrid, tres a Castella i Lleó i dues a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.659 casos confirmats per proves diagnòstiques, 388 més que el total d'aquest dimarts (249.271), i 149 diagnosticats el dia previ, 50 més que dimarts. D'aquests, 40 han estat a Madrid, 21 a Andalusia, 20 a l'Aragó i 17 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 151 hospitalitzacions i 9 ingressos en UCI.