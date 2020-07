Estats Units compra el 90% de la producció del primer fàrmac per tractar la covid-19

Un tècnic de laboratori mostra el nou medicament per tractar la covid-19

Un tècnic de laboratori mostra el nou medicament per tractar la covid-19 Amr Abdallah Dalsh/reuters

Estats Units, el país del món més afectat per la pandèmia del coronavirus amb més de 2,6 milions de casos confirmats i 127.000 morts, ha comprat gairebé totes les existències del medicament Remdesivir, un dels fàrmacs que han mostrat la seva efectivitat enfront de la covid-19.

El departament de Salut dels EUA s'ha assegurat la compra de més de 500.000 tractaments de Remdesivir de la farmacèutica nord-americana Gilead Sciences per als hospitals del país fins al setembre. En concret, el volum adquirit suposa el 100% de la producció del juliol i el 90% de l'agost i setembre.

«El president Donald Trump ha aconseguit un increïble acord per assegurar que els nord-americans tinguin accés a la primera teràpia autoritzada per a la covid-19. Fins on sigui possible, volem garantir que qualsevol pacient nord-americà que el necessiti el pugui obtenir», va dir en un comunicat el secretari de Salut, Alex Azar.

El Remdesivir, una teràpia experimental que va començar a desenvolupar-se el 2009 i es va posar a prova amb pacients de l'Ebola a mitjan dècada passada, s'ha autoritzat d'emergència per al coronavirus Sars-Cov-2 perquè un assaig clínic nord-americà va mostrar que aquest fàrmac escurça el temps de recuperació en alguns pacients. Gilead va anunciar dilluns que vendrà el seu fàrmac a 390 dòlars el vial per als governs de països desenvolupats, la qual cosa elevaria el preu del tractament més habitual a 2.340 dòlars per pacient ,i el de les teràpies més llargues, a 4.290 dòlars.

Als EUA, des que el maig es va aprovar d'emergència l'ús de Remdesivir per a malalts de coronavirus, els hospitals han estat usant dosis donades per Gilead, que a partir d'aquest mes començarà a cobrar pel medicament.

Aquest antiviral s'administra per via intravenosa i alenteix la producció de noves partícules del virus. Com a resultat, la infecció viral es desenvolupa amb menys rapidesa i els pacients en estat greu es recuperen en una mitjana de quatre dies abans de l'habitual.

La compra es coneix just quan els Estats Units viu un repunt en el nombre de contagis per coronavirus, amb més de 40.000 diaris, especialment en estats del sud i oest del país com Texas, Florida, Arizona i Califòrnia, la qual cosa ha portat nombroses parts del país a suspendre o revocar els plans de reobertura econòmica.

A Florida, que es perfila com a nou epicentre de la pandèmia al país, la xifra diària de casos nous va pujar aquest dimecres a 6.563, superior a la del dimarts però lluny del rècord de dissabte passat (9.585), enmig de la preocupació per un possible desbordament de la capacitat hospitalària a Miami-Dade, focus principal en aquest estat, si continuen creixent els contagis.

En els quatre mesos transcorreguts des que la pandèmia va arribar a Florida, que es complien ahir, hi ha hagut 158.997 contagiats i 3.550 morts, segons les xifres del departament de Salut de l'Estat. L'agència estatal va detallar, a més, que 1.867 persones han mort en els centres geriàtrics de Florida, entre residents i aquells que els atenen.

Miami-Dade és l'epicentre amb 37.961 casos i 1.000 decessos per la covid-19, després d'haver sumat ahir al compte en les vint-i-quatre hores anteriors 1.141 casos i nou morts.