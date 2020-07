Les juntes de tractament proposen el tercer grau per als presos independentistes

Les juntes de tractament dels centres penitenciaris de Lledoners, Puig de les Basses i Wad Ras han proposat classificar en tercer grau els presos independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. La proposta de canvi de règim per a tots ells s'ha per unanimitat i a partir d'ara la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia té un període màxim de dos mesos per confirmar o no aquesta proposta.

Si s'accepta, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez passaran a un règim de semillibertat i previsiblement només hauran d'anar a dormir a la presó entre setmana. El Departament ha defensat que les juntes prenen "decisions tècniques".

Un dels primers a reaccionar a la decisió ha estat Cuixart. El líder d'Òmnium s'ha refermat en les seves actuacions. "Vam fer el que havíem de fer. I segueixo totalment convençut de la legitimitat de la lluita noviolenta i la desobediència civil com a instruments per transformar la societat. Cap tribunal ens impedirà exercir drets fonamentals", ha afirmat a través del seu compte de Twitter.

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha subratllat que tant Cuixart com la resta de "presos polítics" van ser condemnats per haver defensat l'autodeterminació i els drets fonamentals en contra del criteri d'Amnistia Internacional, l'ONU i del 80% dels catalans. "Avui, les conviccions intactes i dempeus fins que estigueu en llibertat. #AmnistiaAra", ha afegit Mauri en una piulada.

Òmnium reitera que no es tracta de cap privilegi ni benefici sinó d'un dret de tots els presos i una forma més de compliment de la pena. En aquest context, asseguren que cal seguir exigint la llibertat immeditada de tots els presos, tal com, segons diuen, demanen les principals ONG's de drets humans del món.