Misteriosa mort d'almenys 275 elefants a Botswana

Almenys 275 elefants han mort recentment en condicions misterioses a Botswana, a la regió del delta d'Okavango (nord), molt popular entre els turistes. «Hem rebut un informe sobre la mort de 356 elefants al nord del delta de l'Okavango, i fins ara n'hem confirmat la mort de 275», va dir el director de parcs nacionals i fauna de Botswana, Cyril Taolo.

«S'està determinant la causa de la mort. Hem enviat mostres a Sud-àfrica, Zimbabwe i el Canadà per a la seva anàlisi», va afegir. «L'àntrax està exclòs. Tampoc sospitem de caçadors furtius, ja que els animals van ser trobats amb les seves defenses», va dir.



Morts entre un mes i un dia abans

Segons un informe de l'organització no governamental Elephants Without Borders (EWB) de data 19 de juny del 2020 i transmès a la premsa dimecres, es van trobar 356 elefants morts al delta de l'Okavango.

S'estima que la mort d'aproximadament el 70% es remunta «aproximadament a un mes, mentre que la mort del 30% restant sembla més recent, entre un dia i dues setmanes», segons el director de l'oengé Michael Chase, autor de l'informe. Ubicat entre Zàmbia, Namíbia i Sud-àfrica, Botswana és la llar d'uns 130.000 elefants que deambulen lliurement, un terç de la seva població africana coneguda.



Molt febles, letàrgics i desorientats

S'ha observat que els elefants vius són molt febles, letàrgics i alguns estan desorientats i tenen dificultats per moure's, va dir, i va afegir que els mascles i les femelles de totes les edats semblen veure's afectats per aquesta «misteriosa malaltia». «Vam veure un elefant girant en cercles i incapaç de canviar de direcció malgrat l'alè dels altres membres de la tropa», va dir.

El Ministeri de Turisme ja va dir a finals de maig que estava investigant la misteriosa mort d'una dotzena d'elefants al delta de l'Okavango. El 2018, EWB va crear controvèrsia a l'afirmar haver identificat 90 cadàvers de paquiderms, una situació descrita en aquell moment per Michael Chase com l'«episodi de caça furtiva més greu a l'Àfrica» ??de què es va informar. El govern de Botswana després va negar enèrgicament aquestes xifres, argumentant que l'oenagé havia comptat només 53 cadàvers d'elefants, la majoria dels quals van morir «per causes naturals o per conflictes entre humans i vida silvestre».